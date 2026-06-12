Melléthei-Barna Márton: A független, objektív közmédia kialakítása a cél

A közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul – hangsúlyozta Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője pénteki Facebook-bejegyzésében, miután benyújtották az Országgyűlésnek a dokumentumot.

Melléthei-Barna Márton Hantosi Istvánnal és Kulcsár Krisztiánnal együtt jegyzi a médiatörvény módosításáról szóló javaslatot.

A képviselő azt írta, hogy a javaslat visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. „Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon. A valódi közmédia mindannyiunk közös ügye”.

Hozzátette: vannak törvényjavaslatok, amik nem egyszerű jogi aktusok, hanem egy ország demokratikus önbecsülését állítják helyre, egy ilyen törvényjavaslatot nyújtottunk be.

Azt írta, hogy jogászként fontosnak tartja kimondani: a demokrácia nem merül ki a választásokban. A demokráciához intézményi garanciák, fékek és ellensúlyok, valamint olyan szabályok kellenek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számon kérhetővé teszik. Ez különösen igaz a közmédiára.

A médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt

– tette hozzá.

„A közpénzből fenntartott közszolgálati média nem lehet a mindenkori kormány kommunikációs eszköze. Közfeladatot lát el, közvagyonnal gazdálkodik és a nyilvánosság bizalmából működik” – rögzítette Melléthei-Barna Márton.

Felidézte: az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy az intézményi garanciák nem működtek.

Sérült a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés alapvető követelménye.

A közszolgálati média elvesztette azt a közbizalmat, ami nélkül valódi közszolgálatiságról nem is lehet beszélni.

A javaslat visszaadja a közmédiát a magyar embereknek: átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető közszolgálati médiarendszert hoz létre.

Megszűnik az MTVA bonyolult és átláthatatlan struktúrája, finanszírozása. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda

– olvasható a bejegyzésben.

Létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek feladata a közmédia függetlenségének védelme, a működés és a gazdálkodás ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint a közmédia vezetőinek kiválasztásában való közreműködés. A közmédia vezetőit a jövőben nyílt és átlátható eljárásban kell kiválasztani, szigorú szakmai szempontok alapján. Ez közbizalmi feladat, amelyhez alkalmasság, függetlenség és transzparencia szükséges – rögzítette Melléthei-Barna Márton.

Hozzátette: a javaslat a Közszolgálati Chartával világos szakmai mércét is állít, az új Közszolgálati Tanács feladata pedig az lesz, hogy figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését. A közszolgálatiság nem puszta hivatkozás lesz, hanem ellenőrizhető és számonkérhető követelmény.

Mint írta,

a törvényjavaslat a Médiatanács működését is átalakítja.

A médiahatóságnak a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést kell védenie. A javaslat kiegyensúlyozottabb összetételt, nyilvánosabb döntéshozatalt, átlátható vezetői pályázatot és szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be.

Kapcsolódó tartalom Benyújtották a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot

A képviselő szerint a szabályozás összhangot teremt az európai szabályozási környezettel is. De ez a javaslat nem elsősorban európai kötelezettség miatt fontos. „Magyarország alapvető érdeke, hogy legyen olyan közmédiája, amelyben a hírek nem politikai megrendelésre készülnek, hanem a közérdekű tájékoztatást szolgálják. Olyan médiahatóságra van szükség, ami valóban a sajtószabadság őre. Olyan hírügynökségre van szükség, ami nem politikai üzeneteket közvetít, hanem pontos, tényszerű és ellenőrizhető információkat ad. A közmédia mindannyiunk közös ügye” – írta Melléthei-Barna Márton.

A demokrácia helyreállítása nem képzelhető el szabad nyilvánosság, független intézmények és hiteles tájékoztatás nélkül. Ezért ez a törvényjavaslat jogállami garanciákat ad arra, hogy a közmédia ne a mindenkori hatalomé, hanem a magyar embereké legyen – tette hozzá.

A javaslat elfogadása esetén a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik.

Az új vezetők kinevezéséig tartó átmeneti időszakban a szakmai irányítást a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter végzi. Feladata az intézményi átmenet biztosítása, a pénzügyi és működési audit elindítása, valamint a közszolgálati média helyreállításának koordinálása.

Ez a törvényjavaslat a közmédia visszaadásáról szól. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon – zárta bejegyzését a Tisza Párt képviselője.

Kiemelt kép: Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője, a módosítás beterjesztője az alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 27-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)