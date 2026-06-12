Megindult a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győrnél, ahol korábban két halálos baleset történt

Megindult a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győrnél, ahol korábban két halálos kimenetelű baleset történt – közölte az Útinform péntek délelőtt.

Azt írták, hogy a sztráda 113-as kilométerénél az átterelt sávon megindult a forgalom, jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé egy sáv járható. Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, a két karambolban nyolc ember vesztette életét – tudatta korábban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Hajnalban, 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az autópálya 114-es kilométerében; a jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak; a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)