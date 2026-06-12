Lezárult a 2025-2026-os tanévi kompetenciamérés, közölte az Oktatási Hivatal

Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetenciamérés: március 23. és május 29. között több mint 2,7 millió mérési esemény valósult meg több mint 607 ezer 4-11. évfolyamos tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetenciamérés honlapján – közölte az Oktatási Hivatal (OH) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a 4., 6., 8., és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-ig tölthetik ki.

A tanulók előzetes eredményei az országos kompetenciamérés honlapjának „Előzetes eredmények” aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával.

Az iskolák az „intézményi gyors visszajelző” felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét – tették hozzá, azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek.

A mérések célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése.

A feladatok – évfolyamonként meghatározott rendben – a diákok matematikai, szövegértési és természettudományos képességeit, idegen- illetve célnyelven nyújtott teljesítményét vizsgálták, továbbá az 5–11. évfolyamos tanulók történelemből és digitális kultúrából is részt vettek mérésben – írták. A mérések rendjéről az Oktatási Hivatal honlapján olvasható részletes tájékoztatás – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)