Lezárult a 2025-2026-os tanévi kompetenciamérés, közölte az Oktatási Hivatal

A közlemény szerint a 4., 6., 8., és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttérkérdőíveket június 15-ig tölthetik ki.
A tanulók előzetes eredményei az országos kompetenciamérés honlapjának „Előzetes eredmények” aloldalán érhetők el a tanulók mérési azonosítójának megadásával.
Az iskolák az „intézményi gyors visszajelző” felületen tekinthetik meg és elemezhetik, akár le is tölthetik tanulóik előzetes eredményét – tették hozzá, azzal együtt, hogy a végleges eredmények alapján képzett iskolai és országos mutatók az adatok feldolgozását és elemzését követően lesznek elérhetőek.
A mérések célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése.
A feladatok – évfolyamonként meghatározott rendben – a diákok matematikai, szövegértési és természettudományos képességeit, idegen- illetve célnyelven nyújtott teljesítményét vizsgálták, továbbá az 5–11. évfolyamos tanulók történelemből és digitális kultúrából is részt vettek mérésben – írták. A mérések rendjéről az Oktatási Hivatal honlapján olvasható részletes tájékoztatás – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)