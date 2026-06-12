Két baleset is történt péntek reggel az M1-es töltéstavai szakaszán, lassan halad a forgalom a főváros irányába

Több álló munkagépnek hajtott egy kamion pénteken korán reggel az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Nemsokkal később a 113-as kilométerszelvényénél pedig egy kisteherautó hajtott egy nyerges vonató hátuljába, a forgalmat a 112-es Győrszentiván csomópontban leterelik.

Azt írták, hogy a helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták.

Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen – olvasható a honlapon.

Kisteherautó hajtott egy nyerges vonató hátuljába

Újabb baleset történt az M1-es autópályán, a korábbi eset helyszínének közelében, Töltéstava térségében, pénteken kora reggel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Egy kisteherautó egy nyerges vonató hátuljába rohant a sztráda 113-as kilométerszelvényénél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók ezen a helyszínen is megkezdték a műszaki mentési munkálatokat.

Nem sokkal korábban a 115-ös kilométerszelvénynél, ugyancsak a Hegyeshalom felé vezető irányban kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott. Az Útinform a honlapján azt írta, hogy a forgalmat a 112-es Győrszentiván csomópontban leterelik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)