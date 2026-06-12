Karácsony Gergely: A kerékpározásnak a hétköznapi életünk részét kellene képeznie

Az Év Kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet az országban meglévő bringautakra és visszategyük a kerékpározást oda, ahova való: a hétköznapi életünkbe – hangoztatta a Rákos-patak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely pénteken, a XVII. kerületben.

Az immár hetedik alkalommal az Aktív Magyarország Programban meghirdetett Év Kerékpárútja szavazást idén a Zala vármegyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákos-patak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott

a Rákos-patakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jól bringázható út legyen.

Ez egyszerre fontos a városon belüli közlekedés szempontjából és egyfajta turisztikai élményt is ad. Karácsony Gergely felidézte, hogy Riz Leventével, a kerület korábbi polgármesterével sokat dolgoztak azon, hogy ez a beruházás elindulhasson. Hangsúlyozta: a BKK egyik legfontosabb kerékpár-turisztikai fejlesztése ebben az időszakban Rákos-patak melletti kerékpárút továbbépítése és úgy tűnik, hogy még pénz is megvan erre. A főpolgármester kitért a gyerekek biztonságos közlekedését célzó Iskolautca programra is, amelynek lényege, hogy „ne arra tanítsuk a gyerekeinket, hogy nulla kilométert se merjenek közlekedni a városban”. Mint fogalmazott: a kerékpárút-fejlesztési program egy átfogó, komplex stratégia része, amelynek

célja, hogy „visszaadják az embereknek azt az örömöt, hogy a saját járművükön, a saját kerékpárjukon, vagy a saját lábukon tudjanak közlekedni.”

Horváth Tamás, a XVII. kerület fideszes polgármestere hangsúlyozta:

ez az elismerés azért is különleges, mert nem csupán szakmai döntés eredménye, hanem az ország kerékpáros közösségének véleményét is tükrözi.

Az önkormányzati forrásból megvalósult kerékpárút egyszerre szolgálja a biztonságos közlekedést, a sportolást, a rekreációt és a természet közeli élményeket is – tette hozzá. Mint fogalmazott, ez a siker azonban nem egy történet vége, hanem egy újabb állomás. Már 2015-ben megszületett az a közös elképzelés, hogy a Rákos-patak menti kerékpárút teljes hosszában, Gödöllőtől egészen a Dunáig összekösse Budapest keleti és nyugati részeit. A projekt előkészítése akkor megkezdődött, a fejlesztéshez szükséges uniós források is rendelkezés álltak, Rákosmente pedig az elmúlt években minden szükséges támogatást megadott a megvalósításhoz. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a mostani elismeréssel új lendületet kap a projekt.

Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója azt mondta:

a cím egy lehetőség arra, hogy felkiáltó jelként álljon, hiszen itt van egy van egy nagyon jó útvonal közepe, de hiányzik az eleje, ami a városba jutást mutatná, meg a vége, ami arra szolgálna, hogy kijussunk Budapestről.

Ebben lényegesen előttünk járnak a környező nagyvárosok, Pozsony és Bécs, ahová ha bemegyünk biciklivel, akkor ki is tudunk jönni onnan – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)