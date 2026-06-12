Kapitány István: Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél

Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Kapitány István bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

Az átvilágítás – amelyben független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt – kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára – tájékoztatott a miniszter.

„A kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön”

– fogalmazott Kapitány István. Hozzátette, hogy az átvilágítás eredményei alapján meghozzák majd a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket.

Kiemelt kép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)