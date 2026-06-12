Huszonöt embert fogtak el a NAV zalai nyomozói egy számlagyár felgöngyölítésekor, 1,2 milliárdos vagyont foglaltak le

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zalai nyomozói 25 embert állítottak elő és több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le egy csaknem 800 millió forintos csalást elkövető számlagyár felgöngyölítése során – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Ihász Tamás közleménye szerint egy többszintű, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncolatot tártak fel a NAV zalai nyomozói. A hálózat papíron egymástól jelentősen különböző tevékenységeket számlázott, például építőipari és szerelési munkákat, takarítást, informatikai szolgáltatásokat, amelyek valójában nem történtek meg.

A láncolat látszólagos alvállalkozói szintjén a cégek nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet. A valódi cél az volt, hogy törvényes adóáthárítás látszatát keltsék, a kiállított hamis számlák ellenértékének jutalékkal csökkentett összegét pedig visszajuttassák a számlabefogadóknak, amelyek a számlák felhasználásával jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el.

A NAV zalai nyomozói által szervezett akcióban a Balatontól Pest vármegyéig összesen 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök a bevetési igazgatóság járőreinek és informatikai szakembereinek támogatásával.

A hatóság tájékoztatása szerint a szervezet irányítója balatoni ingatlanjából vezette a hálózatot. A lakása feletti irodában működött az a központ, ahol a nyomozók még időben megtalálták a számlagyárhoz tartozó cégek teljes dokumentációját, cégbélyegzőit, bankkártyáit, banki hozzáféréseit és kommunikációs eszközeit. Az elfogásakor kiderült, hogy a balatoni központját Thaiföldre akarta áthelyezni – tették hozzá.

A pénzügyi nyomozók több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a költségvetésnek okozott kár megtérítésére. Ingatlanokat, illetve nagy értékű gépjárműveket zároltak több mint 700 millió forint értékben, lefoglaltak 63 ezer eurót és 59 ezer svájci frankot, a bankszámlákról 315 millió forint feletti összeget, továbbá csaknem 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet.

Az ügyben 25 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük öt embernek azóta a bíróság elrendelte a letartóztatását is. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)