Hegyi Zsolt: A MÁV feladata a vasút fejlődésének támogatása

A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson – mondta a MÁV vezérigazgatója pénteken Budapesten, a magyar vasúti személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen.

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a 19. században a technológiai tudásmegosztás és az információáramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút.

A MÁV a magyar vonatközlekedés hőskorára és 180 éves örökségére emlékezve bélyegsorozatot bocsát ki, programokat szervez országszerte és a virtuális térben, az évforduló napján pedig ünnepi vonatokat indít.

Terveik szerint több évtized után akár már jövőre kinyithat ismét a műemléki felújítással helyreállított királyi váró is a Nyugati pályaudvaron. A reprezentatív terem a Keleti pályaudvar prémium-váróhelyiségének párjaként várja majd az utasokat – tette hozzá.

A sajtóeseményen bemutatták a vasúti közlekedésbe pénteken bekapcsolódó, egyedi grafikával ellátott Vectron mozdonyt is, amely a festésével a magyar vasút 180 éves múltját hirdeti. A szerelvény a MÁV flottájának legkorszerűbb járműve, péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz – közölte Hegyi Zsolt. A beszerzést a vezérigazgató azzal indokolta, hogy a MÁV járműfejlesztési projektjének megvalósításáig is szükség van megbízható vonatközlekedésre, ami átmenetileg mozdonybérléssel biztosítható. A beszerzések anyagi hátterét részben az uniós források biztosíthatják.

Magyarország első személyszállító vonata 1846. július 15-én indult el a Nyugati pályaudvar helyén álló pesti indóházból Vácra, csaknem 20 évvel George Stephenson gőzmozdonyának első útját követően.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)