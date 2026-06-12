Hegyi Zsolt: A MÁV feladata a vasút fejlődésének támogatása

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a 19. században a technológiai tudásmegosztás és az információáramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút.
A MÁV a magyar vonatközlekedés hőskorára és 180 éves örökségére emlékezve bélyegsorozatot bocsát ki, programokat szervez országszerte és a virtuális térben, az évforduló napján pedig ünnepi vonatokat indít.
Terveik szerint több évtized után akár már jövőre kinyithat ismét a műemléki felújítással helyreállított királyi váró is a Nyugati pályaudvaron. A reprezentatív terem a Keleti pályaudvar prémium-váróhelyiségének párjaként várja majd az utasokat – tette hozzá.
A sajtóeseményen bemutatták a vasúti közlekedésbe pénteken bekapcsolódó, egyedi grafikával ellátott Vectron mozdonyt is, amely a festésével a magyar vasút 180 éves múltját hirdeti. A szerelvény a MÁV flottájának legkorszerűbb járműve, péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz – közölte Hegyi Zsolt. A beszerzést a vezérigazgató azzal indokolta, hogy a MÁV járműfejlesztési projektjének megvalósításáig is szükség van megbízható vonatközlekedésre, ami átmenetileg mozdonybérléssel biztosítható. A beszerzések anyagi hátterét részben az uniós források biztosíthatják.
Magyarország első személyszállító vonata 1846. július 15-én indult el a Nyugati pályaudvar helyén álló pesti indóházból Vácra, csaknem 20 évvel George Stephenson gőzmozdonyának első útját követően.
Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)