Három iskola kap 10 milliós támogatást tantermének felújítására a Strabagtól

Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket, a Strabag Klassz room programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását.

A pályázati programot április második felében hirdették meg, a pénzből az iskolák olyan kreatív tanulási teret hozhatnak létre, amelyben a modern pedagógiai módszerek alapján megvalósítható az aktív, kooperatív tanulás, a csoportmunka és a projektalapon szervezett oktatás. A pályázatokat április 20-tól május 17-ig lehetett online benyújtani, a nyerteseket közönségszavazáson választották ki.

A közlemény szerint több mint 17 ezer szavazat érkezett, s a közönségszavazás alapján a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola, a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda és a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást.

A legtöbb, 2302 szavazatot a tápiószentmártoni iskola gyűjtötte össze, a pénzből egy modern matematika szaktanterem létesül, amely digitális eszközök integrálásával és egy inspiráló környezet kialakításával teszi lehetővé a logikai készségek fejlesztését.

A szőlősgyöröki iskola 2139 szavazatot kapott: a felújításkor egy alig használt tanterme multifunkcionális térré alakul, ahol az SNI-s tanulók logopédiai és fejlesztő foglalkozásai, illetve a osztályfőnöki órák lesznek.

A herceghalmi iskola 2030 szavazatot kapott, itt is egy régi tanterem alakul át: a „történetek tere” egy rugalmasan tagolt, többfunkciós humán szaktanterem lesz, ahol az irodalom és a történelem egymást erősítve, vitán, drámapedagógián és interaktív idővonalon keresztül válik élménnyé a tanulók számára.

Az iskolák tantermének megújítása 2026 nyarán kezdődik és legkésőbb augusztus 31-ig befejeződik, így szeptembertől a diákok már az új tanulási térben kezdhetik meg a tanévet. A felújítás tervezésébe és kivitelezésébe a Strabag Magyarország szakemberei is bekapcsolódnak be, garantálva a megfelelő szakmai színvonalat és a határidők betartását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)