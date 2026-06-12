Gulyás Gergely: A kormány ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak

A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak – közölte Gulyás Gergely, a párt frakcióvezetője pénteken.

Gulyás Gergely a Facebookra feltöltött videójában azt mondta: kimaradt a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóból, hogy kabinet megszünteti a kamatstopot szeptember 30-ával. Emlékeztetett: az Orbán-kormány 2022-ben vezette be a kamatstopot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt négy évben 216 ezer család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztőrészletként.

„Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az európai uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok tíz- és százezreinek” – mondta.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)