Fontos augusztusi határidőre figyelmeztet a személyi igazolványokkal kapcsolatban a Belügyminisztérium

A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön, személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.
Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) kell igényelniük bármely kormányablakban – jelezték.
Amennyiben valaki rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal – például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel -, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.
A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes – közölték.
Az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfelek a megadott linken megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal – írták.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/MTVA/Máthé Zoltán)