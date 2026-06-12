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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Berobban a nyár: jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 15:05

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő, szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja a Kárpát-medence időjárását.

Hozzátették: eközben azonban Délnyugat-Európa felett magasnyomású zóna épül ki, amelynek középpontja fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik.

Az anticiklon áramlási rendszerében

egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik térségünkbe, így erőteljes melegedés veszi kezdetét.

A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hét vége felé akár már a 35 Celsius-fokot is – írták.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György )

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