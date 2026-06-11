Új buszsávok épülnek Budapesten: gyorsabban haladhatnak a járatok a Róbert Károly körúton és az Egér úton

Péntektől két új buszsáv segíti a közösségi közlekedést Budapesten: a Róbert Károly körúti felüljárónál és a XI. kerületi Egér úton is olyan forgalmi változások lépnek életbe, amelyek a BKK-járatok gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedését szolgálják.

A közleményben kifejtették, hogy a BKK-járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a XIII. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára.

Az intézkedés célja, hogy az autóbuszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást, ezzel a közösségi közlekedéssel utazók gyorsabban és kényelmesebben jussanak el úti céljukhoz.

A XI. kerületi Egér úton a centrum irányba, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot.

A forgalomtechnikai beavatkozás a hosszú, jobbra kanyarodó sávban biztosít elsőbbséget a buszoknak, elsősorban a reggeli csúcsforgalmi időszakokban segítve a haladásukat, ezzel csökkentve a menetidőt – tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a XI. kerületi Budafoki úton és a XIX. kerületi Báthory utcában.

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