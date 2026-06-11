Történelmi jelentőségűnek nevezte a korrupcióellenes jogszabálycsomagot Szondi Vanda

Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupcióellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő pedig arról tájékoztatott, hogy a kormány meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát.

Hangsúlyozta: a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához.

Megjegyezte: 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami „már rég itt lehetne az országban”, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges, 2022 ót nyilvános szupermérföldköveket.

Az év végéig meghosszabbítja a diákhitel kamatstopot a kormány

A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig – közölte Köböl Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló, június végéig élő kamatstopot a Tisza-kormány az év végéig meghosszabbította. A rendelet célja, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. A kormány ezt a döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Magyar Péter hozzátette: amikor 2022 márciusában saját kérésére leköszönt az intézmény vezetésétől, akkor a jelenleg 9,65 százalékos kamat 1,99 százalék volt, ezzel a „történelmi mélypontját érte el”.

Jelezte: a kormány utasítja a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit, valamint a Diákhitel Központ működési költségeit és haladéktalanul járjon el, hogy jelentősen csökkenthető legyen ez a kamat.

A főváros október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére

A főváros október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön. A kormányszóvivő elmondta:

Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie.

A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot és a fizetési kötelezettséget október 15-ig kell teljesíteni. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének a rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta: a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban nyolc önkormányzat kapott haladékot, ebből öt már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását.

Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát

A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, „egy további intervallummal” – közölte Köböl Anita, kormányszóvivő csütörtökön. Ismertette: a Pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt hét évben 270 ezren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni.

Köböl Anita kitért arra is: az előző kormány moratóriumot hirdetett, amelynek határidejét folyamatosan tolta maga előtt, nagyságrendileg fél évekkel meghosszabbítva, az utolsó határidő június végén járna le. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyi tárca javaslatára egy újabb intervallummal, kiterjeszti, meghosszabbítja.

„A kölcsönforma 24 700 ezer szerződést, 182 milliárdos hitelállományt jelent”

– jelezte. Felidézte a hitelt érintő kritikákat, például azt, hogy mi történik a házastárs egyik tagjának halála, válás és egyéb egyedi élethelyzetek esetén, amikre a keretrendszer eddig nem tért ki. Ezekre is tekintettel lesznek közölte és jelezte: a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A várandós nők és édesanyák érdekében módosul a szifiliszfertőzések adatkezelése

A kormány módosította a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelőorvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz – közölte Köböl Anita kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. Azt mondta:

a változtatás célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében.

Magyar Péter miniszterelnök hozzátette: míg 5-6 évvel ezelőtt évente egy-két csecsemő született szifiliszfertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, merthogy a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött.

A kormány 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött

A kormány döntött a kórházi hűtésrekonstrukciós programról, amely egy több mint 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési programot jelent – jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón csütörtökön.

A kormány célul tűzte ki az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítását, a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében – hangsúlyozta a kormányszóvivő. Köböl Anita a beruházásokról elmondta:

Megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét.

Új hőcserélőket telepítenek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe.

Helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit, javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit.

A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed a miskolci központi kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatika rendszer építésére és Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heim Pál Gyermekkórházban is lesznek fejlesztések – ismertette a részleteket. Hozzátette: országszerte olyan korszerű technológiákat vetnek be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.

Kiemelt kép: Szondi Vanda kormányszóvivő (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)