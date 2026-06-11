Teljes körű felülvizsgálat indul a Mohácsi Duna-híd beruházásának ügyében

„Ahol lehet, megszüntetjük a teljesen indokolatlan 2×2 sávos kialakítást, és mindent megteszünk azért, hogy az előlegként kifizetett közpénzekből a lehető legtöbbet visszaszerezzük” – hangsúlyozta Vitézy Dávid a közösségi oldalán publikált videóban.
A közleményben felidézték, hogy a kormányrendelet előzményeként kedden Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eddig a közvélemény által nem ismert részleteket mutatott be arról, hogy a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium milyen eltitkolt hatástanulmányokra hivatkozva döntött a projekt műszaki tartalmának módosításáról. A miniszter szerint ennek eredményeként
a beruházás költsége bruttó 76 milliárd forinttal emelkedett,
miközben lehetővé vált, hogy a kivitelező a szerződéses érték kiemelkedően magas, 98 százalékos részére előlegszámlát nyújtson be, amit az április 12-ei választás előtt alig két héttel meg is tett a korábbi kormányzat.
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Kiemelt kép: Az épülő mohácsi Duna-híd 2026. április 2-án. (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)