„Szerdai ülésén a kormány döntött arról, hogy teljes körű felülvizsgálat indul a Mohácsi Duna-híd beruházásának ügyében. A felülvizsgálat lefolytatására Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kapott megbízást” – derül ki a minisztérium szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményéből.

„Ahol lehet, megszüntetjük a teljesen indokolatlan 2×2 sávos kialakítást, és mindent megteszünk azért, hogy az előlegként kifizetett közpénzekből a lehető legtöbbet visszaszerezzük” – hangsúlyozta Vitézy Dávid a közösségi oldalán publikált videóban.

A közleményben felidézték, hogy a kormányrendelet előzményeként kedden Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eddig a közvélemény által nem ismert részleteket mutatott be arról, hogy a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium milyen eltitkolt hatástanulmányokra hivatkozva döntött a projekt műszaki tartalmának módosításáról. A miniszter szerint ennek eredményeként

a beruházás költsége bruttó 76 milliárd forinttal emelkedett,

miközben lehetővé vált, hogy a kivitelező a szerződéses érték kiemelkedően magas, 98 százalékos részére előlegszámlát nyújtson be, amit az április 12-ei választás előtt alig két héttel meg is tett a korábbi kormányzat.

Kiemelt kép: Az épülő mohácsi Duna-híd 2026. április 2-án. (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)