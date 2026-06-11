Sulyok Tamás az alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól

Sulyok Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybíróságnak (AB) az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A Sándor-palota közleménye szerint az AB az alaptörvény összefoglaló értelmezésével segíthet. Az államfő hivatala az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatokkal kapcsolatban tett közzé állásfoglalást.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-oldalán jelent meg a Sándor-palota közleménye az államfő Alkotmánybírósághoz (AB) benyújtott indítványáról. Ebben arról írtak, hogy

„az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.”

Az AB az alaptörvény összefoglaló – úgynevezett absztrakt – értelmezésével segítheti állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását és az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást – hangsúlyozták a közleményben, hozzáfűzve, hogy az alaptörvény – amely Magyarország jogrendszerének alapja – elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása.

Vélekedésük szerint ebben a helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy

„az alaptörvény-módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek”.

Ezen alkotmányjogi problémával összefüggésben a köztársasági elnök indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az államfő egyúttal reményét fejezte ki azt illetően, hogy az AB összefoglaló, absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását – áll a Sándor-palota közleményében, amely Sulyok Tamás államfő Facebook-oldalán érhető el.

Magyar Péter: Sulyok Tamás nem állt ki a bántalmazott gyerekek vagy az üldözött civilek mellett

Magyar Péter miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy szerinte Sulyok Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyerekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik.

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A kormányfő a kommentjében az államfő által a svájci Weltwoche hetilapnak adott interjúra utalva megjegyezte: „Most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője két éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába.”

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Ebből az interjúból Sulyok Tamás szerdán a Facebook-oldalán azt emelte ki: „A magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam. Ugyanakkor a magyar alkotmányjogi hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt – többször, következetesen, kizárólag politikai okokból.”

Magyar Péter kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorában a műsorvezető azon felvetésére, miszerint a Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatos ügy láthatóan megállt, nemmel felelt. Hozzátette, hogy erre adtak felhatalmazást a magyar emberek, és benne volt a Tisza Párt vállalásai között, hogy a jogállam leépítését csendben „végignéző bábok nem maradhatnak”. Kiemelte, hogy elszántsága mit sem változott, s mivel szeretné megóvni a magyar jogállamot, még egyszer meg fogja keresni a köztársasági elnököt, és meg fogja kérni, hogy négyszemközt üljenek le.

„Fogok vele még egyszer beszélni, lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni” – jelentette ki Magyar Péter, kitérve arra, hogy ha nem, akkor rövidesen el fognak járni az eredeti célnak megfelelően.

Kiemelt kép forrása: Sulyok Tamás Facebook-oldala