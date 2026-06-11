Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar: több mint százhetven káresetet számoltak fel

Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar: csütörtök reggelig több mint százhetven káresetet számoltak fel az egységek; az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, hogy Abádszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a Városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczy József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebelsberg Kunó utcában pedig járdára zuhant egy letört ág.

Hozzátették, hogy Nagykanizsán a Hegyalja úton, Móron a Csókakői dűlőn és Kaposváron a Dobó István utcában az úttestről távolítottak el kidőlt fákat a tűzoltók. A rajok folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)