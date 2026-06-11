Orbán Anita: Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált

„Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában” – mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki ülésén.

A tárcavezető kiemelte: Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszereiben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá: az euroatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak.

„Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az európai uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is”

– jelentette ki. Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre, és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. Következetesen és transzparensen kiállnak a magyar érdekekért, és a partnereik örömmel várják az együttműködést az új kormányzattal – mondta. Úgy fogalmazott, „jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk, és belszólhatunk az európai döntéshozatalba”.

Kiemelt kép: Orbán Anita külügyminiszter meghallgatásán az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. június 11-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)