NMHH: Burkolt kereskedelmi közlemény miatt indított eljárást a Médiatanács

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa június 9-i ülésén burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt indított eljárást. A testület elfogadta a hazai hírműsorok társadalmi sokszínűségét elemző 2025. évi jelentést is – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Tóalmás Község Önkormányzata által kiadott TÓALMÁSI FIGYELŐ elnevezésű nyomtatott sajtótermék XXXVI. évfolyam 1. lapszámában közzétett, A biztonság mindenkinek jár – interjú Csalami János biztonságtechnikai szakértővel című cikket a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés érvényesülése szempontjából vizsgálta a Médiatanács.

Mivel a cikk számos reklámértékű információt tartalmazott, a testület eljárást indított az újság kiadójával szemben – tették hozzá.

A Médiatanács emellett két rádiós és hét audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával szemben is eljárást indított annak megállapítására, hogy teljesítették-e a zenei és műsorkvóták ellenőrzéséhez szükséges havi adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A testület elfogadta a hazai hírműsorok társadalmi sokszínűségét elemző 2025. évi jelentést, amely a hét legnagyobb közönséggel rendelkező hazai médium főműsoridős hírműsorszámait vizsgálta.

Az elemzés szerint a korábbi évekhez hasonlóan alakult a társadalmi csoportok és a nemzetiségek megjelenítése, a vizsgált műsorszámokban a már jól ismert szervezetek és szereplők jelentek meg meghatározó súllyal. A tanulmány elérhető az nmhh.hu weboldalon

– írták.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje és határozatai megtalálhatók a testület honlapján. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának épülete a VIII. kerületi Reviczky utcában 2026. május 7-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)