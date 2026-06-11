Magyar Péter szerint szeptember elején kerülhet az Országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása

Szeptember elején tudja a pénzügyminiszter jó esetben a parlament elé terjeszteni a 2026-os felülvizsgált, módosított költségvetést – közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére.

Cikkünk frissül!

Köböl Anita kormányszóvivő ismertetése szerint jelenleg is folyamatosan zajlik az idei költségvetés felülvizsgálata, aminek a határideje június 30., és augusztus 31-ig van közzétételi kötelezettségük.

Úgy fogalmazott: egy elég hányattatott sorsú költségvetést hagyott rájuk az előző kormány, ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra – hangsúlyozta.

Magyar Péter: Mindent el fogunk követni, hogy ne legyen forrásvesztés

A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón, hozzátéve, nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „csodálatos hollywoodi történet lenne”, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni.

Azt mondta, „induljunk ki a legjobból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt”, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette: azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.

A kormányfő szerint hét százalék is lehet a költségvetési hiány

Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár hét százalék is lehet – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Megemlítette: ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé, hozzátéve, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni.

Hangsúlyozta, hogy a naponta kiderülő „elképesztő pazarlások”, pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter közölte: a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is be lehetne számítani ebbe a közteherbe.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 11-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)