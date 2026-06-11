Legmagasabb szintű riadó: magyar vadászgépek kísértek légtérhatárig egy izraeli utasszállító gépet

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja – közölte a magyar kormányfő csütörtök este a közösségi oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében kifejtette, hogy a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv – Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra”

– hangsúlyozta Magyar Péter, kiemelve, hogy az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)