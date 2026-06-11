Az Orbán-kormány 18 milliárd forintot költött kórházi klímák korszerűsítésére Takács Péter szerint

„Az Orbán-kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére” – közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel.

Takács Péter azt írta: „Magyar Péter miniszterelnök nagy dirrel-durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, merthogy ezt eddig mi elmulasztottuk.”

Megjegyezte:

egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből.

Egy új légtechnikai rendszer kiépítése százmilliókban, karbantartása tízmilliókban mérhető.

A politikus közölte: kormányzásuk kezdetén az összes kiemelt kezelőhelyiség csupán 56 százaléka volt légkondicionált, ez most 96 százalék. Hozzátette:

2025-ben is zajlott hárommilliárd forintos kerettel hűtéskorszerűsítési program,

26 helyen dolgoztak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) munkatársai. Modernizálták többek között a fővárosi Uzsoki utcai kórház és a balassagyarmati intenzív osztály klímáját, és a székesfehérvári kórház régi épületén is jelentős korszerűsítés történt.

„Örülök, hogy a Tisza halad tovább az általunk megkezdett úton, és a felméréseinkre, terveinkre alapozva folytatja az általunk megkezdett munkát” – írta Takács Péter. Hozzátette: arra a tényre is felhívta a miniszterelnök figyelmét, hogy az

államtitkári periódusa alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítandó összeg évi 31 milliárd forintról csaknem 220 milliárd forintra nőtt a költségvetésben.

„Ehhez hasonló sikereket kívánok Hegedűs Zsolt miniszter úrnak is a költségvetési tárgyalások során!” – jegyezte meg.

Kiemelt kép: Takács Péter a Belügyminisztériumban 2026. április 9-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)