Két fiatal felgyújtotta a gyermekotthonuk egyik szobáját, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték őket

A közlemény szerint a terheltek és a gyermekkorú lány 2025 februárjában elhatározták, hogy – a fiú kezdeményezésére – tüzet gyújtanak az épületben, és amíg a nevelők az oltással foglalkoznak, észrevétlenül elhagyják az intézetet.
A megbeszéltek szerint a fiú a gyermekkorúnak átadott egy öngyújtót és megjelölte, hogy hol gyújtson tüzet, a lányok ezt követően egy nem használt szobába mentek, ahol sikerült az ágyon lévő takarót meggyújtaniuk.
Az intézetben rövid időn belül észlelték a füstöt, ezért a dolgozók a gyerekeket az udvarra terelték, a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg.
A terheltek és a gyermekkorú lány mindeközben engedély nélkül elhagyták a gyermekotthont – tették hozzá.
A gyújtogatás következtében a szobában és környezetében hárommillió forint kár keletkezett, személyi sérülés nem történt – áll a közleményben.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)