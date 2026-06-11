Kemény üzenetet küldött Lannert Juditnak a KDNP: Az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon!

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az oda járó gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését – számolt be erről az MTI.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán csütörtökön úgy fogalmazott: az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Qubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé.

A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte. Rámutatott: a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza-kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz – fogalmazott.

Kiemelte: az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon.

Évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk gyermekeiket – rögzítette Latorcai Csaba.

Kiemelt kép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)