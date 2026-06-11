Karácsony Gergely: Budapest megszabadult a „parkgondozási maffia” befolyásától

Karácsony Gergely reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint a „parkgondozási maffia” vezetőjeként emlegetett Z. Zsolt tanúvallomásában arról beszélt: pénzt adott valakinek azért, hogy befolyást szerezzen a fővárosi városvezetésnél.

A főpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, nem tudja, hogy az állítás igaz-e, de szerinte, ha valóban történt ilyen próbálkozás, akkor az „a világ legnagyobb pénzkidobása” volt.

Bejegyzésében Karácsony arra is emlékeztetett, hogy a 2021-ben létrejött Budapesti Közművek (BKM) 2022 és 2024 között fokozatosan átvette a fővárosi zöldterületek fenntartását a külső vállalkozóktól, ezárt ma már a fővárosi tulajdonú társaság saját dolgozóival és eszközeivel végzi a parkgondozási munkákat.

A főpolgármester szerint ez jelentős átalakítást igényelt: a BKM 140 új munkavállalót vett fel, valamint mintegy 350 millió forint értékben szerzett be új gépeket és eszközöket. Mint írta, a cél az volt, hogy a társaság megszüntesse függőségét azoktól a cégektől, amelyek korábban ezeket a feladatokat látták el.

Karácsony Gergely közölte, hogy a BKM több büntetőfeljelentést tett, illetve polgári pereket indított a korábbi évek vitatott szerződései és teljesítései miatt. Megjegyezte, hogy az egyik feljelentést tavaly még elutasította a rendőrség, miközben jelenleg az ügyészség intenzíven vizsgálja az ügyet.

„Pörögjön is” – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint minden esetleges visszaélést alaposan ki kell vizsgálni. Hozzátette: Budapest azon kevés önkormányzatok közé tartozik, amelyeknek sikerült megszabadulniuk annak a cégcsoportnak a befolyásától, amely szerinte évtizedeken át meghatározó szereplője volt a fővárosi parkfenntartásnak.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)