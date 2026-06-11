Foci-vb 2026: kampányt indít az illegális szerencsejáték-oldalak kapcsán a Szerencsejáték Zrt.

Az illegális szerencsejáték oldalak veszélyeire, a személyes és banki adatok védelmére, valamint a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú magyar előírások betartására hívja fel a figyelmet a Szerencsejáték Zrt. biztonságtudatossági kampánya a csütörtökön kezdődő 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán.

A vállalat az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a nagyszabású nemzetközi sportesemények a kiberbűnözők figyelmét is felkeltik, a tapasztalatok szerint minél nagyobb egy esemény, annál intenzívebb a hozzá kapcsolódó online visszaélések megjelenése.

Felhívták a figyelmet, hogy a most kezdődő férfi labdarúgó-világbajnokság jelentősen növeli az online sportfogadások volumenét. Az emelkedő aktivitással párhuzamosan ugyanakkor a kockázatok is fokozódnak, hiszen a kiberbűnözők ilyenkor célzottan használják ki a szurkolók lelkesedését és jóhiszeműségét, hogy különféle csalási módszerekkel minél több személyes adatot szerezzenek meg. A visszaélések formái rendkívül sokrétűek: a klasszikus adathalász linkek és hamis ajánlatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a fejlett technológiák is. A támadók például mesterséges intelligenciával előállított, manipulatív tartalmakat alkalmaznak, így akár ismert labdarúgók, edzők és sportvezetők arcát és hangját felhasználva úgynevezett deepfake videókban hirdetnek megtévesztő nyereményjátékokat vagy „garantált megtérülést” ígérő fogadási tippeket.

A Szerencsejáték Zrt. a növekvő kockázatokra reagálva figyelemfelhívó, az információbiztonsági tudatosságot növelő kampányt indít, melynek célja, hogy átfogó képet adjon a sporteseményekhez kapcsolódó leggyakoribb csalástípusokról és trendekről, valamint felhívja a figyelmet az online sportfogadáshoz kötődő biztonsági veszélyekre.

A kampány kiemelten foglalkozik a megelőzés és a védekezés lehetőségeivel, segítve a felhasználókat a tudatos és biztonságos online jelenlét kialakításában. A társaság emellett hangsúlyozza az illegális szerencsejáték-oldalak kockázatait, valamint a személyes és pénzügyi adatok védelmének fontosságát, valamint kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a felhasználók tisztában legyenek a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú hazai szabályozások jelentőségével.

A kiberbűnözők egyre kifinomultabb és célzottabb módszerekkel dolgoznak, ezért a felhasználók részéről kulcsfontosságú a tudatosság; a felhasználóknak azt javasolják, hogy az azonnali kattintás helyett minden esetben ellenőrizzék az üzenetek forrását, valamint figyeljenek a gyanús jelekre, például a hibás nyelvezetre, a szokatlan megfogalmazásokra vagy a pontatlan webcímekre. A biztonságtudatos magatartás és a higgadt döntéshozatal jelentheti a leghatékonyabb védelmet a digitális térben – írták.

Példaként említették, hogy a 2026-os téli olimpiai játékokhoz kapcsolódó elemzések szerint a hatóságok már a felkészülési időszakban, majd a rendezvény alatt is több mint 1600, kifejezetten csalási céllal létrehozott, olimpiai tematikájú domaint és weboldalt azonosítottak, a blokkolt kibertámadások száma pedig a 450 millió esetet is meghaladta. A csalók jegyértékesítő platformok, szállásfoglaló oldalak vagy ingyenes közvetítést kínáló felületek formájában jelennek meg, miközben valójában adathalász tevékenységet folytatnak, kártevő szoftvereket terjesztenek, vagy a felhasználók személyes és banki adatait próbálják megszerezni. Emellett – az érdeklődésre építve – különféle álfórumok és streaming oldalak is megjelennek, amelyek kétes marketingmegoldásokat vagy piramisjáték-jellegű konstrukciókat népszerűsítenek.

A Szerencsejáték Zrt. a Kiberpajzs program tagja, 2024-ben a nem pénzügyi vállalatok közül elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatásáról széleskörű, összehangolt kommunikációs kampányokat folytasson, és így hozzájáruljon a pénzügyi edukációhoz, az adatok védelméhez és a kiberbiztonság erősítéséhez. A Kiberpajzs projektben aktív szerepet vállaló partnerszervezetek, így a Szerencsejáték Zrt. is hisz abban, hogy a közös fellépés a kiberbűnözőkkel szemben megsokszorozza a védekezés hatékonyságát – írta a vállalat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)