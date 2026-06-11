Fidesz: Méltatlan támadásokat indít a kormány a magyar tudomány kiválóságai ellen

Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi, jobboldali kormány olyan, 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és más nemzetközi Nobel-díjas tudósok által vezetett Élvonal Alapítvánnyal, amely több mint 1000 milliárd forint – garanciák nélküli – kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára.
A Fidesz szerint azonban ez hazugság. „Ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződés kötött 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett” – írták.
Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna – hangsúlyozták a közleményben. Kifejtették:
„Az alapítvány a Nobel-díj-várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta.
A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.
Kapcsolódó tartalom
Telefonon egyeztetett Krausz Ferenccel Tanács Zoltán – számolt be erről a miniszter az Országházban
Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el – írta közleményében az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”.
A Fidesz arra szólítja fel „a Tisza Pártot és pártmédiáját, hogy fejezze be a hazugságokon alapuló, agresszív, a magyar tudomány teljes leigázását célzó méltatlan kampányát
és a Facebookon közölt káros döntéseket vizsgálja felül”.
Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)