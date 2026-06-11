Fidesz: Méltatlan támadásokat indít a kormány a magyar tudomány kiválóságai ellen

„A Tisza-kormány a tudományos világ teljes, pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai, így Nobel-díjasaink ellen is” – írta a Fidesz-frakció csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi, jobboldali kormány olyan, 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és más nemzetközi Nobel-díjas tudósok által vezetett Élvonal Alapítvánnyal, amely több mint 1000 milliárd forint – garanciák nélküli – kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára.

A Fidesz szerint azonban ez hazugság. „Ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződés kötött 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett” – írták.

Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna – hangsúlyozták a közleményben. Kifejtették:

„Az alapítvány a Nobel-díj-várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta.

A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.

Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el – írta közleményében az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”.

A Fidesz arra szólítja fel „a Tisza Pártot és pártmédiáját, hogy fejezze be a hazugságokon alapuló, agresszív, a magyar tudomány teljes leigázását célzó méltatlan kampányát

és a Facebookon közölt káros döntéseket vizsgálja felül”.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)