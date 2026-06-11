Elvonul a csapadék, többfelé kisüt a nap csütörtökön

Az átvonuló hidegfront nyomán fokozatosan csökken a felhőzet, azonban az erős nyugati szél és elszórt záporok még kísérhetik a napot – írja a HungaroMet.

Előrejelzésükben arról számolnak be, hogy az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek.

A csapadékzóna – eső, zápor, zivatarok – legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőttre elhagyja a térséget.

Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati, nyugati szél élénk, több helyen erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek.

Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Nyugat felől nagy területen kiderül az ég, de északkeleti, keleti megyéinkben maradhatnak felhősebb tájak is, és ott eső, zápor még előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)