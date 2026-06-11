Államtitkári kinevezésekről adott tájékoztatást Sulyok Tamás

Államtitkári kinevezési okiratok átadására került sor a Sándor-palotában – közölte Facebook-oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A köztársasági elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a közigazgatási államtitkárok és az egyes szakpolitikai területekért felelős államtitkárok kinevezése egyúttal a felelősségteljes együttműködés szükségességét is jelképezi. „Munkájuk meghatározó lesz abban, hogy a minisztériumok eredményesen és hatékonyan szolgálják Magyarország fejlődését, biztonságát és gyarapodását” – tette hozzá.

„Az esküt tett államtitkároknak munkájukhoz, a haza eredményes szolgálatához sok sikert kívánok!”

– írta Sulyok Tamás.

A kinevezettek névsorát az államfő a kommentek között is feltüntette.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Purger Tamás)