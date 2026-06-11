A Mol is megszólalt a NIS-üzletről szóló hírekkel kapcsolatban

Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – közölte a vállalat a Mandiner szerint.

Az állami olajvállalat közölte, hogy tájékoztatták a tőkepiaci szereplőket arról, hogy sikeresen lezárultak a tárgyalások a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról.

„Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében”

– tették hozzá.

Szerdán Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar Mol és a szerb állam között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében.

A tárcavezető a bejegyzésben ismertette, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol.

Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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