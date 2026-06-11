A Mi Hazánk Mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választásra

A Mi Hazánk Mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra – derül ki a párt beszámolójából, amely a csütörtöki Hivatalos Értesítőben jelent meg.

A 2026. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról szóló beszámoló alapján

a Mi Hazánk Mozgalom összesen 1 108 073 296 forintot fordított az idei választásra.

Ebből az állami költségvetési támogatás 1 029 467 875 forint volt, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, 78 605 421 forint.

A beszámoló szerint a költségvetési támogatás teljes összegét a párt dologi kiadásokra fordította. Ugyancsak erre költötték az egyéb források egy részét, 76 113 216 forintot, míg az egyéb ráfordítások és adók 2,5 millió forintot emésztettek fel.

A Mi Hazánk 208 jelöltet állított a választásokra – olvasható a Hivatalos Értesítőben.

Kiemelt kép: Szabadi István, Pakusza Zoltán, Dócs Dávid, Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, Apáti István és Novák Előd, a párt képviselőjelöltjei a Mi Hazánk Mozgalom választási eredményváró rendezvényén a Larus Rendezvényközpontban 2026. április 12-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)