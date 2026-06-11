A jelzáloghitelek referencia-kamatstopja szeptember 30-ig maradhat érvényben

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte: a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.országgyűlés
A kormany.hu oldalon, a Dokumentumtárban közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint
a referencia-kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg,
figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására.
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Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)