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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A jelzáloghitelek referencia-kamatstopja szeptember 30-ig maradhat érvényben

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.11. 21:46

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A jelzáloghitelek referencia-kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát – közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte: a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.

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A kormany.hu oldalon, a Dokumentumtárban közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint

a referencia-kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg,

figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására.

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Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

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