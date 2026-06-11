A jelzáloghitelek referencia-kamatstopja szeptember 30-ig maradhat érvényben

A jelzáloghitelek referencia-kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, amennyiben az Országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát – közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte: a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. országgyűlés országgyűlés A kormany.hu oldalon, a Dokumentumtárban közzétett, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia-kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újratárgyalására. Kapcsolódó tartalom Több mint 300 milliárd forint megtakarítást jelenthetett a magyar családoknak a kamatstop A kormány becslései szerint a kamatstop mintegy 300-330 milliárd forint megtakarítást jelentett az adósoknak. Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)