A Fidesz és a KDNP tiltakozik a Nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen

Tiltakozik a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az ellen, hogy a kormány leveteti a közintézményekből az alaptörvény preambulumának számító Nemzeti hitvallást, az erről szóló közleményt a párt parlamenti frakciójának képviselője, Rétvári Bence is megosztotta közösségi oldalán.

Bejegyzésében az ellenzéki politikus tételesen felsorolta, hogy a kormánydöntés értelmében a következő mondatok kerülnek betiltásra:

„Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát.”

„Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.”

„Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

„Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”

„Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.”

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

„Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”

„Megdöbbentő, hogy ezekben a mondatokban a Tisza-kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből” – hangoztatta Rétvári Bence.

„Erre az alaptörvényre tette le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és most ezeket távolítja el az összes közintézményből”

– hangsúlyozta, szerinte „a döntés egy újabb nyílt támadás a Tisza-kormány részéről a nemzeti értékek ellen”.

A betiltás azt szimbolizálja szerinte, hogy „a Tisza-kormány szakítani akar az ezeréves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt, kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító” – szögezte le Rétvári Bence.

A Fidesz is tiltakozik a Nemzeti hitvallás betiltása ellen

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a Nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni.

Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével vagy éppen az ’56-os forradalom emlékével, amelyek mind a Nemzeti hitvallás részei? – tette fel a kérdést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)