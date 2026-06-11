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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A Fidesz és a KDNP tiltakozik a Nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen

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Szerző: hirado.hu
2026.06.11. 16:01

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Tiltakozik a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az ellen, hogy a kormány leveteti a közintézményekből az alaptörvény preambulumának számító Nemzeti hitvallást, az erről szóló közleményt a párt parlamenti frakciójának képviselője, Rétvári Bence is megosztotta közösségi oldalán.

Bejegyzésében az ellenzéki politikus tételesen felsorolta, hogy a kormánydöntés értelmében a következő mondatok kerülnek betiltásra:

  • „Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait.”
  • „Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát.”
  • „Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.”
  • „Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.”
  • „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”
  • „Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”
  • „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.”
  • „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”
  • „Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”

Megdöbbentő, hogy ezekben a mondatokban a Tisza-kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből” – hangoztatta Rétvári Bence.

„Erre az alaptörvényre tette le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és most ezeket távolítja el az összes közintézményből”

– hangsúlyozta, szerinte „a döntés egy újabb nyílt támadás a Tisza-kormány részéről a nemzeti értékek ellen”.

A betiltás azt szimbolizálja szerinte, hogy „a Tisza-kormány szakítani akar az ezeréves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt, kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító” – szögezte le Rétvári Bence.

A Fidesz is tiltakozik a Nemzeti hitvallás betiltása ellen

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a Nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni.

Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével vagy éppen az ’56-os forradalom emlékével, amelyek mind a Nemzeti hitvallás részei? – tette fel a kérdést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)

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