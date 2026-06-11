A Fidesz és a KDNP tiltakozik a Nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen

Bejegyzésében az ellenzéki politikus tételesen felsorolta, hogy a kormánydöntés értelmében a következő mondatok kerülnek betiltásra:
- „Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait.”
- „Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát.”
- „Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.”
- „Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.”
- „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”
- „Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.”
- „Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.”
- „Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”
- „Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”
„Megdöbbentő, hogy ezekben a mondatokban a Tisza-kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből” – hangoztatta Rétvári Bence.
„Erre az alaptörvényre tette le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és most ezeket távolítja el az összes közintézményből”
– hangsúlyozta, szerinte „a döntés egy újabb nyílt támadás a Tisza-kormány részéről a nemzeti értékek ellen”.
A betiltás azt szimbolizálja szerinte, hogy „a Tisza-kormány szakítani akar az ezeréves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt, kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító” – szögezte le Rétvári Bence.
A Fidesz is tiltakozik a Nemzeti hitvallás betiltása ellen
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a Nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni.
Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével vagy éppen az ’56-os forradalom emlékével, amelyek mind a Nemzeti hitvallás részei? – tette fel a kérdést.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)