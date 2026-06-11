2,4 milliárd forintot költött a 2026-os választásra a Tisza Párt

A Tisza Párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett Hivatalos Értesítőben olvasható.

Az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról szóló beszámoló szerint

a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) 2 434 033 739 forint forrással rendelkezett.

Ebből állami költségvetési kampánytámogatás 1 029 467 875 forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás 182 786 612 forint, és az egyéb forrás, azaz a támogatás magánszemélyektől, 1 221 779 252 forint volt.

A Magyar Péter pártelnök által jegyzett beszámolóból az is kiderül, hogy a Tisza a 2,4 milliárd forintot „anyagjellegű ráfordításra” fel is használta a kampányban.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kampányzáró rendezvényén a debreceni Egyetem téren 2026. április 11-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)