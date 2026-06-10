Viharos széllel érkezik az eső az ország több pontján

Többórás napsütés mellett szerda délelőtt gomolyfelhők jelennek meg az égen, amelyek délutánra egyre több helyen hozhatnak esőt, helyenként pedig viharos széllökések is kialakulhatnak – közölte a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint legalább többórás napsütés várható az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Délelőtt kevesebb helyen, míg délutántól elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra – főként az Északi-középhegység tágabb térségében.

A jellemzően déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, majd késő délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, amelyet erős, akár viharos lökések is kísérhetnek.

Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek.

A hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.

Estétől a front kelet felé indul, így a Dunántúlról erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra.

A Dél-Dunántúlon az esti, késő esti órákban heves zivatar kialakulására is van esély.

Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20 és 25 közé hűl le a levegő.

Hajnaltól északnyugat felől már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, és szűnni a csapadék. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, a front mentén és amögött megerősödik, olykor viharossá fokozódhat. Emellett a zivatarokat erős, viharos, a heves cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik.

A kiemelt kép illusztráció.