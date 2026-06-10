Több mint ezer tonna hús égett el a kigyulladt nyírbátori üzemben, ahol a térség képviselője szerint határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek

Több mint ezer tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában – mondta Máté Antal, a város polgármestere Facebook-videójában. A térség tiszás országgyűlési képviselője szintén a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammóniakoncentrációt mértek.

A polgármester a helyi Bátor Médiának nyilatkozva azt mondta: a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett készáruraktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyölegeket és felszámolják a tűzfészkeket.

„Ez még hosszú órákat vesz igénybe, a munkálatok akár a csütörtök hajnali órákig is eltarthatnak”

– tájékoztatott Máté Antal.

Hangsúlyozta: az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették, a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban és környékén folyamatosan mérték a levegőminőséget. A város közterületein ugyanakkor nem mérték a veszélyes anyagok olyan koncentrációját, amely meghaladta volna az egészségügyi határértéket – tette hozzá.

A bejegyzés szerint az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.

A Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője, Barna-Szabó Tímea a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta: a katasztrófavédelemtől kapott információi szerint a nyírbátori üzemi balesetben nem sérült meg senki, a tüzet még oltják.

A képviselő szerint az üzem területén egészségre káros anyagot – ammóniát – határérték felett is mértek, de ennek visszafejtése folyamatban van.

Amint végez a katasztrófavédelem speciális egysége, a helyieket visszaengedik a lakóhelyükre – tette hozzá.

A lakóövezetben indokolt esetben, ellenőrzött körülmények között, rövid időre a kitelepített lakosokat is beengedték, itt káros anyagot nem mértek a levegőben – írta a képviselő. Barna-Szabó Tímea bejegyzésében a helyi lakosok további türelemét kérte, valamint megköszönte a helyszínen dolgozó katasztrófavédelem és a helyieket folyamatosan informáló önkormányzat munkáját.

A baromfi-feldolgozó üzemben szerdára virradó éjszaka csaptak fel a lángok, az oltáshoz nagy erőkkel vonultak ki több város tűzoltói. Az egységek reggelre körülhatárolták a lángokat, az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki, őket a polgármesteri hivatal épületében helyezték el. A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság korábbi közlése szerint a helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek – a honlapra feltöltött adatok szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.

Kiemelt kép: Lángokban áll a TranzitFood Árpád utcai telephelye Nyírbátorban, 2026. június 10-én (Fotó: Facebook/Máté Antal)