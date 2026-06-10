Ötvenhatan tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a HUNOR-nál

A katasztrófavédelem központi mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófavédelmi Kiképző- és Raktárbázison – tájékoztatta a a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t.

Huszonkilenc új HUNOR-tag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember.

Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) műveleti főigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy a HUNOR Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetőek legyenek.

A tábornok a mentőszervezet történetét felidézve kifejtette, hogy a 2012-es ünnepélyes megalakulástól kezdve folyamatosan szolgálatot látnak el. Kiemelte a 2023-as törökországi földrengést követő egyhetes megfeszített küldetést, amelynek során tizenhét túlélőt, köztük három gyermeket mentettek ki az összedőlt épületek romjai alól.

A huszonkilenc újonc június 7-10. között vett részt „rendszerbeállító gyakorlaton”: földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A sérültek felkutatását és kimentését keresőkutyákkal, speciális eszközökkel végezték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)