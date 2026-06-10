Négy városban tüntettek szerdán a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói

Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. négy telephelyén: Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden összesen csaknem 80 dolgozó demonstrált szerdán reggel, munkakezdés előtt.

A demonstrációt szervező Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) alelnöke szerdán az MTI-nek azt mondta, ezzel kívánták jelezni a társaság német tulajdonosának, hogy az általa ajánlott béremelés elmarad a munkavállalók által kért 6-7 százalékos mértéktől. Most a tulajdonos válaszára várnak, így még nem tudják, hogy mikor folytatódnak a bértárgyalások.

Villás Zsolt kiemelte, a demonstrációról tudott a munkáltató és az akciókat a rendőrségen is bejelentették.

Hozzátette, hogy a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. három eltérő területén dolgozó munkavállalók 6, illetve 7-7 százalékos béremelést kértek; az érintett munkavállalók létszáma mintegy 2300.

Villás Zsolt ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a tulajdonos nem hajlandó változtatni az eredeti elképzelésén, akkor kellő támogatottsággal a kollégák először egy kétórás figyelmeztető sztrájkra, sikertelenség esetén pedig egész napos munkabeszüntetésre is hajlandóak.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. nettó árbevétele 2025-ben 57,4 milliárd, 2024-ben pedig 54,4 milliárd forint volt. A társaság tavaly több mint 3 milliárd forint nyereséggel zárt, ami csaknem megegyezett az egy évvel korábbi eredménnyel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)