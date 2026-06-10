MTVA: Motorhiba miatt zuhant le a kamerarendszer a magyar–kazah mérkőzésen

Az MTVA közlése szerint nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében állt az a kamerarendszer, amely a Magyarország–Kazahsztán mérkőzésen kigyulladt, majd a pálya szélére zuhant.

Azt írták: a közmédia által közvetített labdarúgó-mérkőzések technikai hátterét gyártási szerződés keretében a One Broadcast, az Antenna Hungária jogutódjaként biztosítja az MTVA megbízásából. A pályára esett, úgynevezett 2D Cable Cam rendszer nem az MTVA tulajdonában állt, hanem a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett berendezés volt – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a berendezés tulajdonosa az MTVA részére küldött tájékoztatásában arról számolt be, hogy „a kameramozgató rendszer egyik motorja a mérkőzés első félideje alatt kigyulladt. A keletkezett tűz következtében a tartószerkezet és a biztonsági kötélzet megsérült, amely a teljes rendszer – a felfüggesztett kamerával együtt – leeséséhez vezetett”.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a berendezés CE tanúsítással rendelkezett, rövid ideje volt üzembe helyezve – jegyezték meg.

Az MTVA a történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a berendezés üzemeltetése és műszaki felügyelete nem tartozott a hatáskörébe, ugyanakkor a kialakult helyzetet sajnálattal veszi tudomásul, és együttműködik az érintett felek vizsgálatában”.

Az MTVA tudomása szerint személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása a gyártó bevonásával folyamatban van – írták.

A keddi mérkőzés első félidejének közepén a tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera kigyulladt, elégette a kábelt, majd mintegy húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől. A játéktérre is jutó romokat a tűzoltók takarították el az ivószünet alatt.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik (j) gólt szerez a Magyarország – Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én. A válogatott 3-1-re nyert. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)