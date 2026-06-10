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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Mi Hazánk: A Mol fizesse a védett üzemanyagár költségeit az adófizetők helyett

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.10. 13:55

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Mi Hazánk szerint nem a költségvetésnek, hanem a monopolhelyzetben lévő Molnak kellene viselnie a védett üzemanyagár fenntartásának költségeit – közölte Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Facebook-oldalán szerdán.

Az ellenzéki politikus azt írta, a piaci drágulás miatt havi százmilliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak.

„Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán” – fogalmazott. Hozzátette, „ideje az abszolút filmszínház helyett a teljes felelősségre váltani”, érdemi vitát várnak az energetika terén, és valós megoldásokat Magyarország hosszú távú, biztonságos ellátására.

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Kiemelt kép forrása: MTI/Bruzák Noémi 

Molvédett üzemanyagár Novák Előd Mi Hazánk

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