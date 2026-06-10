Mi Hazánk: A Mol fizesse a védett üzemanyagár költségeit az adófizetők helyett

Az ellenzéki politikus azt írta, a piaci drágulás miatt havi százmilliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak.

„Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán” – fogalmazott. Hozzátette, „ideje az abszolút filmszínház helyett a teljes felelősségre váltani”, érdemi vitát várnak az energetika terén, és valós megoldásokat Magyarország hosszú távú, biztonságos ellátására.

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