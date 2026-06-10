Már több mint hatvan esettel foglalkozott a Fidesz által létrehozott Védvonal

Az elmúlt alig két hétben a Védvonalnak több mint hatvan bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

Havasi Bertalan közleményében azt írta, hogy az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, míg a másik nagy érintetti körbe a kormányzati, közigazgatási szektorban „megkezdett tisztogatások áldozatai” tartoznak. Az egyetemi világból – oktatóktól és hallgatóktól – is érkeznek politikai diszkriminációra vonatkozó bejelentések, de szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye – írta.

Hozzátette,

politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak információkat, „két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt” korábbi segítőik öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják.

A kommunikációs igazgató jelezte, a Védvonal szervezeti kialakítása megtörtént, elkészült a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa, és a Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.

A jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonal létrehozását még május végén Kocsis Máté jelentette be. Megalakítását Orbán Viktor, a Fidesz elnöke egy májusi Facebook-bejegyzésében azzal indokolta, hogy „árad a gyűlölet és az erőszak”.

Az országos jogsegélyszolgálatot Czunyiné Bertalan Judit irányítja.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Havasi Bertalan érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába 2024. október 11-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)