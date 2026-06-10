Magyar Péter: Sulyok Tamás nem állt ki a bántalmazott gyerekek vagy az üldözött civilek mellett

Sulyok Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyerekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter a bejegyzéséhez fűzött kommentjében az államfő által a svájci Weltwoche hetilapnak adott interjúra utalva megjegyezte: „Most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője két éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába.”

Ebből az interjúból Sulyok Tamás szerdán a Facebook-oldalán azt emelte ki: „A magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam. Ugyanakkor a magyar alkotmányjogi hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt – többször, következetesen, kizárólag politikai okokból.”

Magyar Péter kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorában a műsorvezető azon felvetésére, miszerint a Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatos ügy láthatóan megállt, nemmel felelt.

Hozzátette, hogy erre adtak felhatalmazást a magyar emberek, és benne volt a Tisza Párt vállalásai között, hogy a jogállam leépítését csendben „végignéző bábok nem maradhatnak”.

Kiemelte, hogy elszántsága mit sem változott, s mivel szeretné megóvni a magyar jogállamot, még egyszer meg fogja keresni a köztársasági elnököt, és meg fogja kérni, hogy négyszemközt üljenek le.

„Fogok vele még egyszer beszélni, lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni” – jelentette ki Magyar Péter, kitérve arra, hogy ha nem, akkor rövidesen el fognak járni az eredeti célnak megfelelően.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)