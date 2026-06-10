Magyar Péter: Rendkívüli forrásokat kapnak a kórházak a klímaberendezések javítására

Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását, illetve határoztak a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építésének ügyében.
A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak „az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán”.
Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják „az úgynevezett Nemzeti Hitvallást”. A bejegyzést azzal zárja, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről.
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)