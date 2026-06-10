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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter: Rendkívüli forrásokat kapnak a kórházak a klímaberendezések javítására

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.10. 21:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását, illetve határoztak a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építésének ügyében.

A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak „az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán”.

Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét.

Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják „az úgynevezett Nemzeti Hitvallást”. A bejegyzést azzal zárja, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

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