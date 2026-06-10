Hegedűs Zsolt: A mentőknek őszinte és tanulni képes kommunikációra van szükségük

Az egészségügyi miniszter szerint a mentőszolgálat megújulásához nemcsak személyi változásokra, hanem transzparens, szakmai és önkritikus kommunikációs kultúrára is szükség van.

Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott: ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról – hangsúlyozta, hozzátéve: ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése.

A miniszter felidézte: Győrfi Pál nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz – magyarázta.

Közlése szerint a mentés nem átlagos közszolgáltatás, minden késlekedés, minden rossz döntés, minden hibás szervezési folyamat, minden elhallgatott rendszerszintű probléma emberi életekben, családi tragédiákban, maradandó károsodásokban mérhető. Ezért a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját – szögezte le.

Hegedűs Zsolt kiemelte, a hallgatás, az elkenés vagy a túlzott intézményi önvédelem rombolja az egészségügybe vetett bizalmat. „Mi abban hiszünk, hogy az arányos transzparencia, a szakmai őszinteség és a lakosság felnőttként kezelése nem gyengíti, hanem erősíti a közbizalmat” – fogalmazott, hozzátéve: egy modern, betegbiztonságot komolyan vevő egészségügyben a hiba beismerése nem gyengeség, a transzparencia nem támadás, a kritika pedig nem lejáratás.

„A valódi szakmai kultúra ott kezdődik, hogy képesek vagyunk kimondani: történt valami, meg kell értenünk, tanulnunk kell belőle, és változtatnunk kell” – állapította meg.

A miniszter szavai szerint Szűcs Brigitta „tiszta hangja, tiszta szíve és romlatlan szakmaisága” fontos esély lehet egy új korszak kezdetére. „De ez az esély csak akkor válik valódi változássá, ha mögötte a mentőszolgálat egész működésében megjelenik a tanuló egészségügyi kultúra: a transzparencia, a betegbiztonság, a szakmai alázat és a hibák őszinte feldolgozása” – fűzte hozzá. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: Győrfi Pál távozása annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van.

„Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának. Most ennek az ideje jött el”

– zárta bejegyzését a miniszter.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)