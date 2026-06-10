Határozati javaslatban utasítaná el a Fidesz és a KDNP a migrációs paktumot

A európai uniós migrációs paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői.

A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát.

A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik: az Országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú európai uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban.

A javaslatban rögzítenék: Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)