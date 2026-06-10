A Mi Hazánk szerint kiskapuk maradtak a hazai vendégmunkás-szabályozáson

„A szigorítás után is maradtak a tömeges vendégmunkás-beáramlást lehetővé tevő kiskapuk a hazai szabályozáson” – közölte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője.

Lantos János üdvözölte, hogy megtiltották e területen a pártja által gyakran „modern kori rabszolga-kereskedőkként” említett munkaerő-kölcsönző cégek működését, csak az egyénileg szervezett tartózkodást téve lehetővé az itt dolgozni kívánóknak.

A politikus szerint rövid távon az intézkedés csökkentheti a vendégmunkások számát, ám – jegyezte meg –

nincsen garancia arra, hogy nem kezdik külföldön más, de ismét szervezett formában elősegíteni a munkát keresők Magyarországra érkezését.

„Nem gondolom, hogy a globális multik lemondtak volna arról, hogy tömegével hozzák Magyarországra a vendégmunkásokat” – fogalmazott.

Lantos János azt is követelte:

a kormányzat kártalanítsa azokat a magyar dolgozókat, akik a vendégmunkások országba érkezése miatt vesztették el állásukat.

Felvetette, hogy erre fedezet lehet a vagyonvisszaszerzésből származó összeg.

Kiemelt kép: Lantos János (Mi Hazánk) Facebook-oldala