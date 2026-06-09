Vitézy Dávid: Újabb csontváz dőlt ki a közlekedési minisztériumban

Újabb csontváz dőlt ki az átadási dokumentumok átvizsgálása során, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd költségvetését, majd úgy alakította át a szerződést, hogy az előleg maximális összegét 20-ról 98 százalékra emelte, és azonnal fizetett is – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid felidézte: a mohácsi Duna-híd építését még Lázár János indította el, közel bruttó 381 milliárd forintos költséggel. Már akkor is sokan vitatták a projekt méretét és műszaki tartalmát, most pedig már a kezükben van az eredeti, a kormány által megrendelt megvalósíthatósági tanulmány, amely kimondja, hogy a 2×2 sávos híd megépítése 2050-ig várható forgalomnövekedés mellett sem indokolt – írta. Hozzátette: a kormány ennek ellenére az építése mellett döntött, a közérdek helyett a gazdasági hátország érdekeit kiszolgálva.

A dokumentumok átvilágítása után kiderült, hogy a Lázár János vezette minisztérium 2026. március 30-án, két héttel a választások előtt úgy döntött, hogy tovább bővíti a szerződést. Az eredetileg tervezett csatlakozó alföldi útszakaszokat 20 kilométer hosszan 2×1 sáv helyett 2×2 sávosra tervezték át, új csomópontokat és további kapcsolódó létesítményeket emeltek be a projektbe. A dokumentumok szerint ez önmagában több mint 76 milliárd forintos többletköltséget jelentett.

Az eredetileg is eltúlzott beruházás műszaki tartalmát tehát még a választások előtt jelentősen kibővítették, kifizettek közel 100 milliárd forintot, az összköltség pedig így már 451 milliárd forintra emelkedett – ismertette a miniszter.

Még ennél is súlyosabbnak nevezi azt, ami ezután történt. A minisztérium nemcsak a beruházás műszaki tartalmát módosította, hanem teljesen átírta a finanszírozási rendszert is. A korábbi szerződés alapján a kivitelező legfeljebb 20 százalék előleget vehetett fel. A módosítás után azonban ez az arány minden mérföldkő esetén 98 százalékra emelkedett. Majd erre hivatkozva a választások előtt két nappal ki is utaltak 94,3 milliárd forint előleget a Duna Aszfaltnak.

„A helyzet elég egyértelműnek tűnik: az egész beruházás mérete és a 2×2 sávos kivitelezés egy percig sem volt alátámasztható. Itt a cél végig az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt lehessen a lehető leggyorsabban kilapátolni. A közérdeket felülírta a magánérdek”

– fogalmazott.

Minden jogi eszközt be fognak vetni a közérdek legalább utólagos érvényesítése érdekében – közölte. „A vizsgálatot folytatjuk, és minden részletet nyilvánosságra fogunk hozni, a beruházás jövőjét pedig rövidesen a kormány is tárgyalja” – írta Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere az Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)