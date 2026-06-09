Vagyonnyilatkozatok: Magyar Péter törlesztette adósságát, Orbán Viktor és felesége 4 millió forinttal növelte a vagyonát

Közzétették valamennyi politikus vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés honlapján hétfő este, amelyből részletes kép rajzolódik ki Magyar Péter, a pártelnökök, frakcióvezetők, kormánytagok, valamint Orbán Viktor volt kormányfő pénzügyi helyzetéről is. A dokumentumok ingatlanokról, megtakarításokról, hitelekről és befektetésekről is beszámolnak, pár esetben jelentős változásokkal az előző időszakhoz képest. Többek között kiderül, hogy Magyar Péter törlesztette adósságát, Orbán Viktor feleségével közös számláján januárhoz képest 4 millió forinttal több szerepel, Kapitány István pedig a legnagyobb megtakarítással rendelkezik a kormánytagok közül – összesen több mint 6 milliárd forinttal.

Magyar Péter január végi, még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most, országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek.

A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás.

A miniszterelnöknek továbbra is a tulajdonában van:

egy Budapest XII. kerületében található, 2019-ben vásárolt 216 négyzetméteres lakóház, amely a 2023-as válása után került teljes egészében a tulajdonába,

egy ugyancsak XII. kerületi 49 négyzetméteres lakás,

és egy 25 négyzetméteres garázs,

valamint a Varga Judittól történő válása után birtokába került, 2014-ben vásárolt, 7926 négyzetméteres balatonhenyei kivett beépítetlen terület is.

Utóbbiról januárban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház.

A kormányfőnek még mindig megvan a válás után hozzákerült, 2018-ban vásárolt Volvo XC60 Momentum D5 AWD autója, továbbá a 2017-ben vásárolt Yamaha pianínója. Egyéb ingóságok között ismét feltüntette a 2020-ban és 2022-ben vásárolt festményét.

Befektetései is változatlanok. Accorde Abacus abszolút hozamú alapban 10 millió forint, OTP Prémium befektetési jegyben 15 millió forint, OTP Optima tőkegarantált befektetési jegyben 10 millió forint, OTP euró rövid kötvényalapban 35 ezer euró (május 8-ai középárfolyamon 12 429 900 forint), Hold 2000 nyíltvégű vegyes értékpapíralapban 35 ezer euró (ugyancsak 12 429 900 forint) névértékű befektetés, valamint egy darab 20 forint névértékű 4iG-részvény szerepel.

A miniszterelnök januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát. A bankszámláján mintegy 2,4 millió forint és 54 767 euró (20,5 millió forint) található.

A vagyonnyilatkozatban a kormányfőnek fel kellett tüntetnie az országgyűlési képviselői javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmét a megbízatása előtti három évből. Ezek között szerepel egyebek mellett kuratóriumi, felügyelőbizottsági, igazgatósági tagság, továbbá jogi igazgatói, alelnöki poszt. Ezen megbízatásai legkésőbb 2024-ben szűntek meg.

Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban.

Magyar Péter emellett továbbra is 100 százalékos tulajdonosa az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérének, Magyar Mártonnak.

Orbán Viktornak 4 millió forinttal gyarapodott a feleségével tartott közös vagyona

A parlament honlapján elérhető Orbán Viktor vagyonnyilatkozata is, mely szerint a volt miniszterelnök továbbra is felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi ingatlannak, és egyedüli tulajdonosa egy felcsúti ingatlannak.

Orbán Viktor 2026. január 26-án leadott vagyonnyilatkozatában hitelintézeti számlakövetelésként a feleségével közös számláján mintegy 5 millió forint szerepel, míg a május 9-én leadott nyilatkozat szerint ez már több mint 9 millió forint.

Orbán Viktor tartozásról vagy megtakarításról nem számolt be most leadott és korábbi nyilatkozatában sem.

Jövedelemnyilatkozatában a 2023-2026 közötti időszakra szerepel a miniszterelnökként kapott 5 millió forintos fizetése, valamint országgyűlési képviselőként kapott fizetése, pártelnöki posztját viszont díjazás nélkül látja el.

Nem történt nagyobb változás a frakcióvezetőknél és pártelnököknél

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője – aki januárban még fővárosi képviselőként adott be vagyonnyilatkozatot – továbbra is tulajdonosa a 90 százalékban tulajdonában álló ürömi lakásának, azonban új tétel egy 40 négyzetméteres teremgarázs a településen. Emellett megtartotta 2021-ben vásárolt Toyota C-HR személyautóját is. Vagyonnyilatkozata szerint több befektetéssel rendelkezik: értékpapír-portfóliója részben csökkent, ugyanakkor egy részvénycsomagjának értéke nőtt.

Nyugdíj-megtakarításai változatlanul jelentősek (összesen több mint 18 millió forint), bankszámláin lévő pénze pedig 1,4 millióra, devizában 1,9 millió forintra gyarapodott. Emellett több mint 2 millió forintos tartozást is feltüntetett.

Az országgyűlési képviselővé választását megelőző három évben adóköteles jövedelme származott vezetőfejlesztési tanácsadással foglalkozó egyéni vállalkozásából, illetve fővárosi közgyűlési képviselői megbízatásából, de a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagságáért nem kapott juttatást.

Gulyás Gergely vagyonnyilatkozata szerint adóstársként 11 millió forintos babaváró hitelt vett fel. Továbbra is két (egy 95 és egy 52 négyzetméteres) XI. kerületi lakás tulajdonosa, amelyek közül a nagyobbat értékesíti. Bankszámláján lévő megtakarítása nőtt, részben az ingatlan eladásából származó vételárelőlegnek köszönhetően. Közel 20 millió forintnyi Bónusz Magyar Állampapírban történő megtakarítása változatlan. A jövedelemnyilatkozatában még a miniszteri fizetését tünteti fel, illetve jelzi azt is, hogy díjmentesen látja el a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagságát.

Toroczkai László továbbra is három ásotthalmi ingatlannal rendelkezik: egy 5700 négyzetméteres tanya, egy 8900 négyzetméteres szántó és egy kivett út van a neve mellett.

A Mi Hazánk elnök-frakcióvezetőjének értékpapírja, autója és egyéb megtakarítása nincs, ugyanakkor a januárban még készpénzként feltüntetett 11 millió forint eltűnt a nyilatkozatából. Ezzel párhuzamosan bankszámláján 7 millió forint jelent meg, valamint 10 millió forintos pénzkövetelést is feltüntetett.

Semjén Zsolt – aki nem ült be az Országgyűlésbe, de záró vagyonnyilatkozatot neki is tennie kellett – továbbra is résztulajdonosa két budapesti lakásnak, Balatonfenyvesen pedig egy üdülő haszonélvezője.

A KDNP elnökének állampapírban tartott 10 millió forintos megtakarítása nem változott, készpénze azonban 10 millióról 5-re csökkent, míg a bankszámláján lévő összege 11 millió forintról 24 millióra gyarapodott.

Tartozása továbbra sincs, és több tisztségét (többek között a Magyar Máltai Lovagok Szövetségében és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsban betöltöttet) díjazás nélkül látja el.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vagyonnyilatkozata szerint jelentős mezőgazdasági ingatlanokkal rendelkezik:

egy 22 hektáros mezőlaki rét, valamint egy csopaki gyümölcsös és szőlő, rajta gazdasági épület is hozzá köthető.

Pénzügyi vagyona főként befektetésekben áll, több tízmillió forintnyi alapokban és kötvényekben tartott megtakarítással, emellett készpénze, részvényei és biztosítása is van.

Számláin több millió forintos követelés szerepel forintban és devizában, tartozása nincs. Képviselői tiszteletdíja mellett ügyvezetői tevékenységből is származik rendszeres, több százezer forintos havi jövedelme.

Kapitány Istvánnak van a legnagyobb megtakarítása a kormánytagok közül

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 2025-ös vagyonnyilatkozata szerint Budapest XVI. kerületében két ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel: egy 150 négyzetméteres családi ház és egy 595 négyzetméteres ingatlanon lévő családi ház részbeni tulajdonosa. Januárban egy Ford Kuga személyautót is vásárolt. Befektetései csekélyek, miközben folyószámla-tartozása majdnem 2 millió forintos emelkedéssel 14 millió forint fölé nőtt, egy korábbi magánszemélyekkel szembeni tartozása pedig kikerült a nyilatkozatból.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter több ingatlanban is résztulajdonos Budapesten, Siófokon és Balatonvilágoson, emellett egy Ford S-Max autóval és egy Aprilia motorral rendelkezik. Értékpapírban, illetve nyugdíjszámlákon elhelyezett megtakarítása 165 860 euró és 74 238 angol font, takarékbetétben 4 millió 95 ezer forintja van, készpénzösszegként 1,5 millió forintot tüntetett fel. emellett számottevő pénzkövetelései is vannak. Magánszemélyeknek 1 millió forinttal tartozik.

Kapitány István rendelkezik a kormánytagok közül a legnagyobb megtakarítással, értékpapírban és részvényekben.

A gazdasági és energetikai miniszter több ingatlan tulajdonosa Magyarországon és külföldön is, emellett két nagy értékű autót (Maserati, Tesla) tart. Értékpapírszámláin összesen 8,4 millió euró és 58,7 millió forint van, részvényekben 8,74 millió eurót, készpénzben pedig 1 millió forintot tart (nagyjából 6,23 milliárd forintot). Hitelintézeti számlakövetelése 5,7 millió forint, devizában forintértéken 82,7 millió forint volt, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés 25,2 millió forint tett ki.

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Orbán Anita külügyminiszter Budapest XI. kerületében egy lakóház, garázs és tároló, Gáborjánban pedig egy kisebb erdő tulajdonosa.

Részvényekben 63 ezer fontot, egyéb devizaalapú befektetésekben több mint 171 ezer eurót, 375 ezer dollárt, 2,9 millió cseh koronát és 262 ezer forintot tart – ez összesen nagyjából 220 millió forintnak felel meg.

Hitelintézeti számlakövetelése 17 millió forint.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)