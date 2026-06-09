Szeretetország és „aranybudiplakátok” – a politikai reklámok visszaszorításáról is vitáztak az Országgyűlésben

A Tisza Párt képviselői támogatták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslat elfogadását annak keddi parlamenti vitájában, míg a Mi Hazánk a pártot ért bánásmód miatt emelte fel a szavát. Az Országgyűlés napirend utáni felszólalással fejezte be munkáját.

Stumpf Péter (Tisza) szomorúnak nevezte, hogy az Orbán-kormány 16 éves lejárató kampányai miatt szükség volt a javaslat benyújtására. Az indítvány indokolt, az embereknek elegük van az ilyen politikai kommunikációból, ezért ezt a problémát meg kell oldani – jelentette ki. Bírálta, hogy a Fidesz–KDNP ezeket a kampányokat a magyar adófizetők pénzéből, súlyos milliárdokból folytatta magyar állampolgárok ellen.

Úgy fogalmazott, neki is el kellett magyaráznia a gyermekének, hogy mit keres az „aranybudi” a plakátokon, de akkor még nem tudták, hogy az „aranybudi valójában a fideszes jegybankelnök irodájában van”.

Felhívta a figyelmet, hogy

a 2026-os kampány elején több település is döntött úgy, hogy megszabadul ezektől a fideszes plakátoktól.

Az indítvány a társadalmi békéről, az önkormányzati autonómiáról, a településkép védelméről, az emberséges Magyarországról is szól – mondta.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) kijelentette, hogy az ügy a teljes politikai nyilvánosságot érinti. Nemcsak arról kell beszélni, hogy mik szerepeltek az elmúlt években a kormány vagy a Fidesz plakátjain, de arról is hogy az oligarcháik által hogyan szűkítették be brutális mértékben a plakátpiacot – mondta.

A képviselő megosztott egy történetet arról, hogy 2022-ben pártja árajánlatot kért egy szórólapokkal foglalkozó kisebb cégtől, majd miután már a pénzt is elutalták, a vállalkozó felhívta őket, hogy „megfenyegették”, és inkább felbontotta a szerződést. Közölte, hiteltelennek tartja az előterjesztő és a Tisza Párt vezérszónokának mondatait.

„Ha gyűlöletkeltésről, szeretetországról, tájékoztatásra, érvelésre és egyeztetésre alapuló párbeszédről beszélünk, ebbe hogy fér bele, hogy a miniszterelnök a sajtó munkatársait a legválogatottabb mocskolódással illeti”

– kérdezte.

Az előterjesztő Csontos Bence (Tisza) az egyeztetéseket hiányoló felszólalásokra úgy reagált, hogy a miniszterelnök a kampányban hétszáz települést keresett fel, és nyíltan beszélt arról, kormányon mit szeretne csinálni, így senkit nem érhetett meglepetésként ez a törvényjavaslat.

Tuzson Bencétől azt kérdezte, akkor miért nem emelt szót a gyűlöletkeltés ellen, amikor poloskának neveztek magyar embereket. Lehet választást nyerni gyűlöletkeltés nélkül is, a Tisza megtette – hangoztatta.

Németh Balázs (Fidesz) azt tette szóvá, hogy egy tiszás influenszer nyilatkozatát idézte egy tiszás portál, miszerint „Orbán, szegény, leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást”. Ez most már a szeretetország? – kérdezte.

Bujdosó Andrea (Tisza) egyetértett azzal, hogy a reklámpiacot leuralták a NER-oligarchák. Lehet, hogy ez az oka, hogy ennyire féltik ezeket a reklámfelületeket – mutatott rá. Hozzátette, az áprilisi választáson az emberek a gyűlöletkeltő plakátok ellen is szavaztak. A képviselő Dúró Dóra hozzászólását álságosnak tartotta, mondván az ellenzéki párt „összebútorozott szinte teljesen a Fidesszel a kampány során”.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Németh Balázshoz szólva azt mondta, az influenszerek biztosan fogják a Tiszát is „gyepálni”, ha nem az elvártaknak megfelelően dolgozik.

A fideszes politikus által idézett mondattal kapcsolatban azt mondta: ha a képviselő tájékozott lenne a gyermekirodalomban, tudná, hogy az Micimackókra utalt, ugyanis a mesében Füles, a csacsi elveszíti a farkát, majd azt megkeresik, a történet pedig azzal zárul, hogy Róbert Gida azt mondja, „csacsi öreg medvém”. A csacsi a szeretet kifejezése – összegzett.

Apáti István (Mi Hazánk) úgy vélte, a Tisza a legrosszabb politikai magatartásformákat viszi tovább, mellébeszél. A Fidesz–KDNP-nek nincs erkölcsi alapja ezt kifogásolni, mert ők voltak az elmúlt 16 évben ennek a verhetetlen bajnokai – közölte, hozzátéve, csak és kizárólag frakciójának van joga ezt kritizálni.

Az előterjesztő, Tárkányi Zsolt (Tisza) reagált arra, hogy Tuzson Bence szerint a jelenlegi jogszabályok is garantálják, hogy ne legyenek gyűlöletkeltő plakátok az utcákon. Akkor hogy lehettek mégis kint? – kérdezte.

„A plakátszabályozás a 850 ezer magyarországi társasházból 523-at érint, folyamatban lévő szerződése néhány tucat vagy egy-kétszáz társasháznak lehet, ahol indokolt lehet további tárgyalás”

– mondta, hozzátéve, nyitottak az egyeztetésekre.

Dúró Dórához szólva elmondta, a Tisza maga terjesztette a szórólapjait. „Valószínűleg ezért is nyertünk” – közölte.

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy bűncselekménnyé nyilvánítanák a valóságot megkérdőjelező kamuvideók készítését.

„Viccelődni szabad, de hírt hamisítani nem”

– közölte. A Mi Hazánk ismét benyújtja erre vonatkozó törvényjavaslatát – jelezte.

Tárkányi Zsolt (Tisza) a vitára reagálva elmondta: a javaslat célja találkozik azzal a társadalmi igénnyel, hogy ne legyen több gyűlöletkeltő közterületi és online kampány, és azzal, hogy ne legyenek elcsúfítva a közterületek, a műemlékek, se gyűlöletkeltő, sem más reklámot tartalmazó hálókkal. Kitért arra, hogy a magyar hatóságok fogják felügyelni ennek megvalósulását, és kérte a javaslat támogatását.

Balatincz Péter (Tisza Párt) napirend utáni felszólalásában bírálta, hogy az elmúlt másfél évtizedben sokszor a politikai lojalitás is hangsúlyos szerepet kapott a forrásokhoz való hozzáférés, a pályázati és fejlesztési pénzek elosztásakor.

Ezt követően az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó bejelentette, hogy a parlament következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor.

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Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)