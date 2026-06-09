Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérülést szenvedett

Súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem (DE) egyik épületének felújításakor hétfőn délután – közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI megkeresésére kedden.

Az egyetem közölte: a Kémia épület felújításához kapcsolódóan egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek.

Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség,

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Állapota jelenleg stabil.

A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál egyebek között arról számolt be, hogy az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült, ezért jelenleg az épület egészében szünetel az elektromos áramellátás.

Az áramellátás helyreállításáig az épületben munkavégzés nem lehetséges, ezért a dolgozók számára otthoni munkavégzést rendeltek el. A nem működő telefonok híján az ügyintézés e-mailen lehetséges – tájékoztattak a Haon.hu-n az egyetem tájékoztatására hivatkozva pedig hozzátették, hogy jelenleg a hibafeltárási és a műszaki javítási munkák folyamatban vannak, az épületbe meghirdetett vizsgákat az Egyetem téri campus más épületeibe helyezték át. A tervek szerint a héten befejezik a helyreállítást.

A megsérült dolgozót a mentők a testének mintegy 40 százalékára kiterjedő, másod- és harmadfokú súlyos égési sérülésekkel szállították a DE Klinikai Központ Égési Centrumába – áll a vármegyei hírportál tudósításában.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrkapitányság sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére azt közölte, hogy a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, és eljárás eddig nem indult az ügyben.

Kiemelt kép: A Debreceni Egyetem főépülete, melyet Korb Flóris tervei alapján 1932-ben avattak fel (Fotó: Nemzeti Archívum)